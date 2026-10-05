Владимир Плющев: в «Вашингтоне» Овечкин создал имидж российского хоккея

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал объявление российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, что текущий сезон НХЛ станет для него последним в лиге.

«Желаю Александру удачи и здоровья в заключительном сезоне в «Вашингтоне». Даже не могу предположить, где мы увидим его через сезон. Всё зависит от того, где он захочет приложить свои усилия. У него своё видение будущего и взгляды на эту жизнь.

Он многого добился в «Вашингтоне». Побил не только рекорды, но и создал определённую фору для будущих хоккеистов. Он создал имидж, и не только свой, но и школы российского хоккея», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.