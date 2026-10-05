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Овечкин заявил, что желание быть рядом со своими детьми повлияло на его решение

Овечкин заявил, что желание быть рядом со своими детьми повлияло на его решение
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, что желание быть рядом со своими детьми повлияло на его решение. Ранее 41-летний форвард объявил, что этот сезон станет для него последним в НХЛ.

«Мне также нужно восстановить своё тело. Знаете, мне уже не 20 лет, и я хочу играть с моими детьми, пока они растут. Играть в хоккей, футбол, баскетбол. Хочу быть достаточно здоровым, чтобы заниматься такими вещами», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер в социальной сети Х.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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