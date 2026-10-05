Владелец «Вашингтона»: Овечкин — один из величайших игроков всех времён в НХЛ

Владелец клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис прокомментировал объявление российского нападающего «столичных» Александра Овечкина, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ.

«Алекс Овечкин — один из величайших игроков всех времён в нашей игре. Но для болельщиков «Кэпиталз» и для всех нас, у кого была привилегия наблюдать за ним здесь, в Вашингтоне, он значит гораздо больше.

Более двух десятилетий Алекс дарил нашим болельщикам всё, о чём они могли мечтать: голы, рекорды, физическую мощь, страсть и непревзойдённое желание побеждать. Он сделал бесчисленные вечера в «Кэпитал Уан-Арена» незабываемыми. Он принёс Вашингтону Кубок Стэнли и помог создать некоторые из самых радостных и объединяющих моментов, которые этот город когда-либо переживал в спорте.

Алекс помог превратить наш регион в настоящий хоккейный рынок, вдохновив новое поколение юных болельщиков влюбиться в спорт, а молодых игроков — взять в руки клюшку. По всему нашему сообществу вы видите влияние, которое он оказал на детей, семьи, юношеские хоккейные программы и на множество людей, которые теперь с гордостью называют себя болельщиками «Кэпиталз».

То, что всегда выделялось для меня, это связь Алекса с нашими болельщиками. Они наблюдали, как он вырос из юной суперзвезды в лицо этой франшизы, и были с ним в каждом великом моменте. Эта связь редка. Она построена на лояльности, общих воспоминаниях и ощущении, что каждый раз, когда Алекс выходит на лёд, может произойти что-то особенное.