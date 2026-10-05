Том Уилсон сообщил, что команда узнала о решении Овечкина ещё на прошлой неделе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил, что капитан «столичных» Александр Овечкин неформально сообщил своим партнёрам по команде ещё на прошлой неделе, что текущий сезон станет для россиянина последним в НХЛ.
«Шокирующе. Но мы продержали некоторые вещи в секрете от вас, ребята, примерно неделю», — приводит слова Уилсона журналистка Кэти Адлер на своей странице в социальной сети Х.
Сегодня, 5 октября, пресс-служба «Кэпиталз» опубликовала обращение Овечкина, в котором он объявил о своём решении команде.
41-летний россиянин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе Александра 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для хоккеиста 22-м в карьере в НХЛ.