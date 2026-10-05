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Том Уилсон сообщил, что команда узнала о решении Овечкина ещё на прошлой неделе

Том Уилсон сообщил, что команда узнала о решении Овечкина ещё на прошлой неделе
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил, что капитан «столичных» Александр Овечкин неформально сообщил своим партнёрам по команде ещё на прошлой неделе, что текущий сезон станет для россиянина последним в НХЛ.

«Шокирующе. Но мы продержали некоторые вещи в секрете от вас, ребята, примерно неделю», — приводит слова Уилсона журналистка Кэти Адлер на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 5 октября, пресс-служба «Кэпиталз» опубликовала обращение Овечкина, в котором он объявил о своём решении команде.

41-летний россиянин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе Александра 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для хоккеиста 22-м в карьере в НХЛ.

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