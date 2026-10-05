Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Российский голкипер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан лучшим игроком недели в НХЛ. Об этом сообщает пресс‑служба лиги в социальной сети Х.

В первую неделю сезона-2026/2027 вратарь провёл три матча, в которых помог команде одержать две победы. Россиянин отразил 71 бросок по своим воротам. Кроме того, Игорь отметился заброшенной шайбой в игре с «Тампа‑Бэй Лайтнинг» (5:1) и результативной передачей во встрече с «Юта Маммот» (4:2).

Второй звездой недели стал защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар. В трёх матчах он забросил четыре шайбы и сделал четыре ассиста. Третьей звездой признан нападающий «Ванкувер Кэнакс» Пол Коттер. На его счету 6 (4+2) очков в четырёх играх.