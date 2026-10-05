Известный агент оценил решение Овечкина завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/2027

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал заявление российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, что текущий сезон НХЛ станет для него последним в лиге.

«С огромным пониманием отношусь к решению Александра. Столько лет играть на высоком уровне, отдаваться хоккею… Причём не просто отдаваться, а быть путеводной звездой для других людей, ставить рекорды и сохранять интерес, — это дорогого стоит. Поэтому то, что Овечкин сделал для хоккея и вообще для мирового спорта, люди поймут только со временем. К сожалению, сейчас, наверное, не все это понимают.

Александру, самое главное, здоровья, поставить новые рекорды. И со спокойной душой закончить свою карьеру в Северной Америке, а затем — вернуться в Россию и поиграть годик здесь за «Динамо», как он до этого и говорил», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.