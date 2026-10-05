Капитан «Флориды» Барков выбыл из строя на 10-12 недель — Велес

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков выбыл из строя на 10-12 недель. Об этом сообщает журналист Армандо Велес на своей странице в социальной сети Х. Отмечается, что нападающий сможет вернуться в состав примерно к Рождеству или Новому году.

Напомним, 31-летний Барков получил травму во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:4 ОТ) и не смог завершить матч. Во втором периоде форвард неудачно упал на лёд, борясь за шайбу при игре в большинстве. У него подвернулась левая нога. Поднявшись, он сразу же ушёл со льда, в раздражении бросив краги.

Отметим, что Александр пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок правого колена, который он получил в тренировочном лагере.