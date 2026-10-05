Гендиректор «Динамо» Москва: будем рады видеть Овечкина в любом качестве в родном клубе

Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук прокомментировал новость, что текущий сезон НХЛ станет для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина последним в лиге.

«Сегодня Александр Овечкин объявил о том, что сезон-2026/2027 станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. В первую очередь хочется пожелать, чтобы этот сезон для Александра прошёл без травм, а болельщики стали свидетелями достижения новых высот и ярких матчей в исполнении Саши.

Приятно отметить, что именно воспитанник «Динамо» добился таких высот в хоккее и стал настоящей легендой и кумиром для многих поколений мальчишек.

Ни на что не хочу намекать, но Александр начинал карьеру во взрослом хоккее именно тогда, когда я был в клубе. Сейчас я снова в «Динамо»… Мы будем искренне рады видеть его в любом качестве в родном клубе. Двери московского «Динамо» для Александра Михайловича всегда открыты!» — приводит слова Харчука пресс-служба «Динамо».