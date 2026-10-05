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Динамо Мн — Торпедо, результат матча 5 октября 2026 года, счет 1:2 Б, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» в серии буллитов
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Сегодня, 5 октября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Кузнецов – 19:09 (5x5)     1:1 Ткачёв (Брики, Виноградов) – 33:12 (5x5)     1:2 Ткачёв – 65:00    

На 20-й минуте нападающий «Динамо» Сергей Кузнецов забил первый гол. На 34-й минуте форвард «Торпедо» Владимир Ткачёв сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнитель