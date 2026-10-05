«Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» в серии буллитов

Сегодня, 5 октября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 20-й минуте нападающий «Динамо» Сергей Кузнецов забил первый гол. На 34-й минуте форвард «Торпедо» Владимир Ткачёв сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнитель