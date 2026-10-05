Капитан «Авангарда» Шарипзянов выведен из списка травмированных

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба омского клуба. Напомним, защитник пропустил начало сезона-2026/2027 Фонбет Континентальной хоккейной лиги из-за травмы.

«Кэп, ждём в составе!» — говорится в сообщении «Авангарда».

В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 30-летний Шарипзянов провёл 66 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при показателе полезности «+28». Он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников по итогам регулярки, а также установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат. В плей-офф на его счету 17 игр и 10 (2+8) очков.