«Он лучший». Капризов — о решении Овечкина завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/2027

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отреагировал на заявление форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ.

«Горжусь. Он лучший бомбардир. Он лучший. Что я могу сказать? Он один из лучших хоккеистов всех времён. Он забил большое количество голов. Лучший в мире по забиванию голов — в овертаймах, в пустые ворота, «пять на пять», в большинстве. Это безумие, на самом деле. Так много голов. Он побил все рекорды. Это действительно весело.

И особенно в России, все действительно гордятся им. Приятно играть против него и вместе с ним и очень круто быть с ним знакомым. Я чувствую, что Ови знает всех — каждую страну, каждый народ. Любой, кто не смотрит хоккей, знает, кто такой Овечкин. Это просто безумие. Действительно приятно видеть, что он всё ещё делает это. Ему же 41 год. Это безумие», — приводит слова Капризова The Athletic.