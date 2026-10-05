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Цены на билеты на все выездные матчи «Вашингтона» до конца сезона выросли в среднем на 63%

Цены на билеты на все выездные матчи «Вашингтона» до конца сезона выросли в среднем на 63%
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Цены на билеты на все 40 выездных матчей «Вашингтон Кэпиталз» до конца сезона выросли в среднем на 63% после новостей, что текущей сезон станет последним для капитана «столичных» Александра Овечкина в НХЛ. Об этом сообщает основатель TicketData Кит Паджелло на своей странице в социальной сети Х.

Также отмечается, что билеты на все игры, кроме двух, подорожали как минимум на 20%.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 встречах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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