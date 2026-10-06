Гамзин парировал буллит в падении, Никитин спорил с судьёй. Яркие фото победы ЦСКА

5 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором ЦСКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. ЦСКА одержал девятую победу подряд.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 28-й минуте нападающий ЦСКА Прохор Полтапов забил первый гол. На 33-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Девин Броссо сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий уфимцев Шелдон Ремпал не реализовал штрафной бросок. На 49-й минуте Николай Коваленко вывел армейцев вперёд. На 52-й минуте Максим Соркин забросил третью шайбу хозяев, установив окончательный счёт — 3:1.