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Гретцки высказался о решении Овечкина завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/2027

Гретцки высказался о решении Овечкина завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/2027
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Легендарный канадский экс-хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал решение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/2027.

«Этот [последний сезон] будет замечательным для НХЛ, Ови делает то, что делает, и вот чего он добился. Молодец! Рад за него. Когда он побил мой рекорд, я сказал ему, что мой отец однажды сказал мне: «Не удивляйся, если однажды кто-нибудь его побьёт». Мой отец был довольно мудрым человеком», — приводит слова Гретцки The Athletic.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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