Гатиятулин объяснил появление нападающего «Ак Барса» Галимова на тренерском мостике
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил, почему предложил нападающему команды Артёму Галимову занять место на тренерском мостике. Ранее форвард получил травму и перенёс операцию.
«Здесь много моментов учитывали. В первую очередь это поддержка Артёма, плюс для него это новый опыт – возможность посмотреть матч целиком уже не глазами игрока.
Ждём от него и каких-то идей. Вчера даже был момент: звоню, говорю: «Артём Альбертович, почему вчера на тренировке не был? Мы ждали и рассчитывали на тебя».
Поэтому это не какая-то разовая акция. Если подходить к этому, то со всей серьёзностью», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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