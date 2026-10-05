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Соколов назвал ключевой момент матча между «Ак Барсом» и «Локомотивом»

Соколов назвал ключевой момент матча между «Ак Барсом» и «Локомотивом»
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Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов высказался о поражении команды от «Локомотива» (0:2) во встрече регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Кирьянов (Пустовой, Кузин) – 10:42 (5x5)     0:2 Кузин (Тесанов, Ульев) – 41:51 (5x5)    

– Какие эмоции после матча?
– Никаких, обидное поражение от хорошей команды. Допустили две ошибки, они их реализовали.

– Согласны, что с ярославской командой нельзя пропускать первыми?
– Не знаю, против кого можно легко отыграться. Они используют свои моменты, а мы – нет, вот и всё.

– Чего не хватило сегодня?
– Реализации в большинстве, был даже момент «пять на три» за 12 секунд. Хорошее большинство должно реализовывать такие моменты. Не получилось, но будем разбирать и двигаться дальше, мы работаем над этим, – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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