Соколов назвал ключевой момент матча между «Ак Барсом» и «Локомотивом»

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов высказался о поражении команды от «Локомотива» (0:2) во встрече регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

– Какие эмоции после матча?

– Никаких, обидное поражение от хорошей команды. Допустили две ошибки, они их реализовали.

– Согласны, что с ярославской командой нельзя пропускать первыми?

– Не знаю, против кого можно легко отыграться. Они используют свои моменты, а мы – нет, вот и всё.

– Чего не хватило сегодня?

– Реализации в большинстве, был даже момент «пять на три» за 12 секунд. Хорошее большинство должно реализовывать такие моменты. Не получилось, но будем разбирать и двигаться дальше, мы работаем над этим, – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.