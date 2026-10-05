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Соколов — о финале Кубка Гагарина: серия была равная, в пятой игре наступил перелом

Соколов — о финале Кубка Гагарина: серия была равная, в пятой игре наступил перелом
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Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 ответил на вопрос о финале Кубка Гагарина — 2026. Команды встречались в финальной серии плей-офф. Обладателем трофея стал ярославский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Кирьянов (Пустовой, Кузин) – 10:42 (5x5)     0:2 Кузин (Тесанов, Ульев) – 41:51 (5x5)    

– Были ли разговоры в раздевалке, что надо взять сегодня некий реванш после финала прошлого сезона?
– Это в прошлом. Была принципиальность, но это новый сезон, тут другие задачи.

– Вы смотрели тот финал?
– Да, конечно. Мне не казалось, что там «Локомотив» был сильнее, просто где-то в пятой игре наступил переломный момент. Серия была равная, – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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