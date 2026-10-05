Соколов — о финале Кубка Гагарина: серия была равная, в пятой игре наступил перелом

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 ответил на вопрос о финале Кубка Гагарина — 2026. Команды встречались в финальной серии плей-офф. Обладателем трофея стал ярославский клуб.

– Были ли разговоры в раздевалке, что надо взять сегодня некий реванш после финала прошлого сезона?

– Это в прошлом. Была принципиальность, но это новый сезон, тут другие задачи.

– Вы смотрели тот финал?

– Да, конечно. Мне не казалось, что там «Локомотив» был сильнее, просто где-то в пятой игре наступил переломный момент. Серия была равная, – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.