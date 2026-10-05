Главный тренер «Вашингтона» отреагировал на решение Овечкина завершить карьеру в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о решении капитана команды Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/2027.

«Я узнал об этом вчера. Он позвонил мне и сказал, что хочет сегодня обратиться к команде, персоналу и рассказать всем о том, какое решение приняли он и его семья. Когда он делает окончательное заявление «это будет мой последний год», то возникает масса смешанных эмоций, в которых чувствуется грусть.

А потом я начинаю испытывать огромную благодарность за наши отношения и за то, что у меня была возможность прийти в организацию «Кэпиталз» и стать главным тренером. Он был капитаном и принял меня с распростёртыми объятиями, и наши отношения развивались – главный тренер, капитан – и мы вместе стремились к рекорду. Да, это заставляет много размышлять. И да, наши отношения просто потрясающие.

И, независимо от того, играет ли он свой последний сезон или нет, это не положит конец нашим отношениям. И моей любви и заботе о нём и его семье. И я уверен, что у нас будет ещё много‑много прекрасных воспоминаний, даже если это уже не будет в роли тренера и игрока», — сказал Карбери на видео, опубликованном на странице «Вашингтона» в социальных сетях.