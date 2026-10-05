Нападающий «Ак Барса» Соколов рассказал об игре с Хмелевски и Бывальцевым

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов рассказал об игре в одном звене с нападающими Александром Хмелевски и Алексеем Бывальцевым.

– Глобально большинство команды выглядит пока проблемой.

– Не мне судить, есть тренерский штаб, который всё пересмотрит и покажет, что нам нужно поправить. Будем учиться на ошибках и двигаться дальше. Сейчас небольшая пауза в четыре дня между играми, давно такого не было. Будем смотреть видео, разбирать, учиться. Следующая игра – с «Северсталью», а сегодня нужно забыть.

– Что скажете по партнёрам по звену?

– У меня уже шесть игр не получается забить, хоть и моменты есть. Сильно клюшку, наверное, сдавливаем и думаем об этом. Надо отпустить ситуацию, немного расслабиться – и она зайдёт. В той игре было момента три-четыре, у Александра Хмелевски тоже. Где-то надо перестать думать об этом, фокусироваться на игре – и всё получится.

– Будто у вас все в тройке сейчас максимально заряжены на голы.

– Конечно. Наверное, это давит. Будем работать над ошибками и двигаться дальше, делать выводы, – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.