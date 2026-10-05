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Гатиятулин сравнил «Локомотив» образца финала прошлого сезона и текущего

Гатиятулин сравнил «Локомотив» образца финала прошлого сезона и текущего
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, чем нынешний «Локомотив» отличается от команды образца финала прошлого сезона.

– Если сравнивать нынешний «Локомотив» с командой прошлого финала, состав изменился не сильно. Насколько команда Дмитрия Вячеславовича сейчас отличается от той?
– Есть определённые детали. В целом соперник так же играет интенсивно, плотно, много борьбы за нейтральные шайбы. Сегодня при подготовке мы всё это учитывали. Где-то получалось, но пока нет той стабильности, над которой мы будем работать, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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