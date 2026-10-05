Тренер «Локомотива» Квартальнов высказался об игре Пустового, Ульева и Фальковского

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов оценил игру нападающего команды Андрея Пустового, а также защитников Марка Ульева и Степана Фальковского.

– Как вам игра Андрея Пустового?

– Сегодня не очень много играл, набрал очко. Андрей – молодец, не хочу их публично оценивать. Он совсем молодой мальчишка, родился в декабре 2008 года. Работает, старается, пытается делать то, что мы от него просим – молодец.

– Марк Ульев вернулся в состав, какие перспективы по сезону видите у него, у Степана Фальковского?

– У нас состав, линия обороны не такая большая. И Марк, и Степан продолжат играть.

– Сейчас команде необходима пятидневная пауза? Какое физическое состояние у команды после выездных матчей?

– Пауза не очень большая, две игры. По логистике чуть-чуть не попали в Минске, не получилось там хорошо сыграть. Не могу сказать, что идёт череда больших матчей, дальше будет и четыре игры подряд, там будет интересно, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.