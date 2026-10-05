Гатиятулин ответил на вопросы о трансферной политике и перспективах возвращения Шафранова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о трансферной политике, а также оценил перспективы возвращения Константина Шафранова в тренерский штаб казанского клуба.

– Есть ли какие-то новости по тренеру большинства? Вы на связи с Константином Шафрановым?

– Пока никаких новостей. На связь он не выходил. Ежедневная работа ведётся, будем продолжать её.

– Работа ведётся по поиску каких-то альтернативных вариантов?

– Мы работаем в тех реалиях, которые есть. Наша задача – готовить команду через тренировочный процесс, через видео.

– То есть вариант с приглашением другого специалиста тоже рассматривается?

– У нас нет задачи просто кого-то взять. Если рассматривать специалиста, то только того, кто действительно усилит тренерский штаб. Просто брать кого-то не вижу смысла.

– Вас часто спрашивают про трансферы. Есть ли вероятность подписания кого-то в ближайшее время?

– Поиск ведётся, но пока каких-то конкретных вариантов нет, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.