Гатиятулин: «Ак Барс» всегда был командой, с которой непросто играть

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что казанский клуб всегда был сложным соперником, особенно на домашней арене.

– Вы упомянули небольшую паузу между домашними матчами. Планируете использовать её в том числе для того, чтобы немного разгрузить хоккеистов, дать выходной?

– Завтра будет восстановительный день. Дальше подумаем. Есть моменты как в физическом плане, так и в практическом. Постараемся максимально использовать эту паузу.

– Сегодняшний матч был ретроспективным – в год 70-летия казанского хоккея. Каким вы помните «Ак Барс» ещё со времён Суперлиги, когда сами приезжали сюда в качестве соперника?

– «Ак Барс» всегда был командой, с которой непросто играть. Ещё в старом дворце всегда была очень приличная поддержка. Поэтому здесь всегда было сложно, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.