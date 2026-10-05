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Гатиятулин: «Ак Барс» всегда был командой, с которой непросто играть

Гатиятулин: «Ак Барс» всегда был командой, с которой непросто играть
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что казанский клуб всегда был сложным соперником, особенно на домашней арене.

– Вы упомянули небольшую паузу между домашними матчами. Планируете использовать её в том числе для того, чтобы немного разгрузить хоккеистов, дать выходной?
– Завтра будет восстановительный день. Дальше подумаем. Есть моменты как в физическом плане, так и в практическом. Постараемся максимально использовать эту паузу.

– Сегодняшний матч был ретроспективным – в год 70-летия казанского хоккея. Каким вы помните «Ак Барс» ещё со времён Суперлиги, когда сами приезжали сюда в качестве соперника?
– «Ак Барс» всегда был командой, с которой непросто играть. Ещё в старом дворце всегда была очень приличная поддержка. Поэтому здесь всегда было сложно, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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