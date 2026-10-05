Результаты матчей КХЛ на 5 октября 2026 года

Сегодня, 5 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 5 октября 2026 года:

«Металлург» – «Адмирал» — 2:5;

«Лада» – «Шанхайские Драконы» — 0:5;

«Динамо» Мн – «Торпедо» — 1:2 Б;

«Ак Барс» – «Локомотив» — 0:2;

ЦСКА – «Салават Юлаев» — 3:1.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 20 очками после 13 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 19 очков в 13 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.