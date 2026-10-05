Результаты матчей ВХЛ на 5 октября 2026 года

Сегодня, 5 октября, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 5 октября 2026 года:

«Торос» – ХК «Калуга» — 0:1;

«Молот» – АКМ — 3:0;

«Кристалл» – «Металлург» — 0:2;

«СКА-ВМФ» – «Динамо» Спб — 3:0;

«Дизель» – «Динамо-Алтай» — 3:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 18 очков в 12 матчах. Второе место занимает АКМ с 17 очками после 12 встреч. Тройку замыкает «Молот» (16 очков в 10 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.