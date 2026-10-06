Результаты матчей МХЛ на 5 октября 2026 года

В понедельник, 5 октября, прошли семь матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты встреч МХЛ на 5 октября 2026 года:

«Амурские Тигры» – «Красная Армия» — 3:2 Б;

«Белые Медведи» – «Омские Ястребы» — 3:2;

«Авто» – «Сибирские Снайперы» — 3:0;

«Спутник» – «Снежные Барсы» — 4:2;

МХК «Спартак МАХ» – «Алмаз» — 1:3;

МХК «Динамо» М – СКА-1946 — 1:3;

«Крылья Советов» – «Академия Михайлова» — 5:6.

Таблицу «Золотого» дивизиона Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 16 очками после девяти игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Чайка», набравшая 14 очков после девяти матчей.