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Александр Овечкин объяснил, почему решил сейчас объявить решение о своём будущем в НХЛ

Александр Овечкин объяснил, почему решил сейчас объявить решение о своём будущем в НХЛ
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос журналиста, почему сейчас решил объявить о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге. Ранее 41-летний форвард объявил, что этот сезон станет для него последним в НХЛ.

— Почему ты решил объявить об этом именно сейчас?
— У нас будет первый домашний матч в чемпионате, открываем сезон. Я просто хотел сделать это до начала сезона. Мы с семьёй говорили об этом и приняли такое решение, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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