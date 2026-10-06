Александр Овечкин объяснил, почему решил сейчас объявить решение о своём будущем в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос журналиста, почему сейчас решил объявить о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге. Ранее 41-летний форвард объявил, что этот сезон станет для него последним в НХЛ.

— Почему ты решил объявить об этом именно сейчас?

— У нас будет первый домашний матч в чемпионате, открываем сезон. Я просто хотел сделать это до начала сезона. Мы с семьёй говорили об этом и приняли такое решение, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.