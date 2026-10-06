Овечкин — о решении завершить карьеру в НХЛ: мои дети ещё не знают об этом

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что его сыновья Сергей и Илья не знают, что этот сезон станет заключительным для хоккеиста в Национальной хоккейной лиге.

— Что думают твои сыновья Сергей и Илья?

— Они ещё не знают (улыбается). Но, как я и сказал, я собираюсь наслаждаться этим временем. И мои дети будут наслаждаться этим временем. Вся моя семья, друзья и, конечно же, болельщики — тоже, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.