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«Он по-прежнему невероятно опасен». Кросби — об Александре Овечкине

«Он по-прежнему невероятно опасен». Кросби — об Александре Овечкине
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Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, который ранее объявил, что проведёт свой последний сезон в Национальной хоккейной лиге.

«Удалось ли кому-нибудь из вратарей справиться с этим броском? Нет, думаю, никому. Он по-прежнему невероятно опасен», — приводит слова Кросби Russian Machine Never Breaks.

Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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