«Видел, какие ходы сделал клуб». Овечкин — о решении завершить карьеру в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда принял решение, что проведёт свой последний сезон в НХЛ. Ранее 41-летний форвард объявил, что этот сезон станет для него последним в лиге.

— Когда ты принял это решение? Когда ты сказал себе: «Всё, это будет мой последний год»?

— Трудно сказать. Но, как вы знаете, игра меняется, молодые игроки становятся всё моложе. Я видел, какие ходы сделал клуб, и это дало мне мотивацию вернуться и провести здесь ещё один год, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.