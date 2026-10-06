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Никита Кучеров установил рекорд «Тампы»

Никита Кучеров установил рекорд «Тампы»
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В эти минуты в Тампе, США, на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Филадельфию Флайерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
06 октября 2026, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Пойнт (Карлсон, Кучеров) – 16:05     2:0 Хольмберг (Михеев, Гиргенсонс) – 20:17     2:1 Фёрстер (Силер, Кутюрье) – 27:22     3:1 Михеев (Хольмберг) – 57:00     4:1 Хагель (Кучеров) – 59:53    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Никита Кучеров в 170-й раз принял участие в голевой атаке при первом голе матча и обошёл Винсента Лекавалье по этому показателю, установив рекорд в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи.

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