Никита Кучеров установил рекорд «Тампы»

В эти минуты в Тампе, США, на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Никита Кучеров в 170-й раз принял участие в голевой атаке при первом голе матча и обошёл Винсента Лекавалье по этому показателю, установив рекорд в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи.