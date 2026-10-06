Овечкин назвал главное достижение в «Вашингтоне»

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал самое главное достижение в столичном клубе. Ранее 41-летний форвард объявил, что этот сезон станет для него последним в лиге.

— Сегодня годовщина твоего дебюта в НХЛ. Ровно 21 год назад ты сыграл свой первый матч в лиге. Думал об этом, решив сделать заявление именно сегодня?

— Да, время летит. У меня была довольно хорошая карьера, довольно хорошие 22 сезона. Были взлёты и падения. Но у нас была цель — мы должны были привезти Кубок Стэнли в Вашингтон, и мы это сделали. Это самое важное.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.