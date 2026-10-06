Овечкин раскрыл, почему игроки «Вашингтона» первыми узнали о его решении завершить карьеру

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил, почему в первую очередь рассказал одноклубникам о своём решении завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге по окончании сезона-2026/2027.

— Почему ты в первую очередь рассказал об этом решении одноклубникам?

— Это мои ребята! Думаю, они должны были узнать об этом первыми. В любом случае моя семья узнала обо всём самой первой. А затем я рассказал партнёрам, что это будет мой последний сезон, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.