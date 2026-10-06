Овечкин рассказал, какими будут его отношения с «Вашингтоном» после завершения карьеры

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, какими будут его отношения со столичным клубом после завершения карьеры в Национальной хоккейной лиге. Ранее 41-летний форвард объявил, что этот сезон станет для него последним в НХЛ.

— Какими будут ваши отношения с «Вашингтоном» после завершения карьеры?

— Да такими же, как сейчас. У меня здесь много друзей, очень хорошие отношения с организацией. Как будет дальше — посмотрим, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.