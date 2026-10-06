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«Есть у него и другая суперсила». Глава ASHA — об Овечкине

«Есть у него и другая суперсила». Глава ASHA — об Овечкине
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Исполнительный директор Американской хоккейной ассоциации для особенных детей (ASHA) Джей О'Брайен высказался о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, который ранее объявил, что проведёт свой последний сезон в НХЛ.

«Возможно, его суперсила — умение забивать голы, но есть у него и другая суперсила: он действительно очень простой и искренний человек, который просто хочет поступать правильно. Овечкин видит, что каждый способен любить эту игру. Он видит, что каждый способен участвовать в ней. Видит, что каждый способен быть её болельщиком — так же, как он сам способен быть фанатом, любить эту игру и быть её частью», — приводит слова О'Брайена официальный сайт НХЛ.

Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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