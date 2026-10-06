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Питтсбург Пингвинз — Виннипег Джетс, результат матча 6 октября 2026, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2026/2027

30 сейвов Мурашова не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Виннипегом» в НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/2027 между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Виннипег Джетс», который прошёл на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, США. Хозяева проиграли со счётом 2:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 октября 2026, вторник. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Киндел (Карлайл, Карлссон) – 29:27     1:1 Иафалло – 44:43     1:2 Лаури (Иафалло, Демело) – 47:08     2:2 Карлайл (Киндел, Койвунен) – 48:53     2:3 Перфетти (Моррисси) – 49:02    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бенжамин Киндел и Деклэн Карлайл. Российский нападающий Евгений Малкин очков в матче не набрал. Его соотечественник, голкипер Сергей Мурашов совершил 30 с