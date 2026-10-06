30 сейвов Мурашова не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Виннипегом» в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/2027 между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Виннипег Джетс», который прошёл на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, США. Хозяева проиграли со счётом 2:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бенжамин Киндел и Деклэн Карлайл. Российский нападающий Евгений Малкин очков в матче не набрал. Его соотечественник, голкипер Сергей Мурашов совершил 30 с