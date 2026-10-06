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Овечкин обратился к болельщикам после своего решения завершить карьеру в НХЛ

Овечкин обратился к болельщикам после своего решения завершить карьеру в НХЛ
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к болельщикам после того, как принял решение, что проведёт свой последний сезон в НХЛ. Ранее 41-летний форвард объявил, что этот сезон станет для него последним в лиге.

— Что ты хочешь сказать болельщикам, которые поддерживали тебя все эти годы?
— Спасибо вам за поддержку. Вы любите меня — а я люблю вас, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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