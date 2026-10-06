Овечкин рассказал, из-за каких факторов он принял решение завершить карьеру в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как проходил процесс принятия решения завершить карьеру в НХЛ. Ранее 41-летний форвард объявил, что этот сезон станет для него последним в лиге.

— Как вообще проходил процесс принятия решения?

— Мы с женой говорили об этом. Я также должен прислушиваться к своему телу. Мне уже не 20 лет. Хочу играть со своими детьми, когда они будут расти, играть с ними в хоккей, футбол, баскетбол. Хочу быть достаточно здоровым, чтобы иметь возможность всё это делать.

— Как сейчас чувствует себя твоё тело?

— Всё в порядке, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. На счету игрока 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.