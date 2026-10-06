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Результаты матчей НХЛ на 6 октября 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 6 октября 2026 года
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В ночь на 6 октября прошли очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 6 октября 2026 года:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Филадельфия Флайерз» — 4:1;
«Бостон Брюинз» – «Оттава Сенаторз» — 1:4;
«Питтсбург Пингвинз» – «Виннипег Джетс» — 2:3;
«Даллас Старз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 5:0.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.

Календарь НХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица НХЛ сезона-2026/2027
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