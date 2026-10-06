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Овечкин назвал самых важных для него игроков в своём последнем сезоне НХЛ

Овечкин назвал самых важных для него игроков в своём последнем сезоне НХЛ
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал игроков, встречи с которыми будут для него особенно важными после того, как он принял решение, что проведёт свой последний сезон в НХЛ.

— Есть ли парни, встречи с которыми в последнем сезоне будут для тебя особенно важными?
— Конечно, я уже упоминал Джонни [Карлсона], Оши. Очевидно, Бекки [Никлас Бекстрём]. Эти ребята были со мной очень долго. Мы с Бекки вместе здесь практически с самого первого дня, с момента, когда его задрафтовали. Все эти парни очень много для меня значат, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. На счету россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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