Грядущий уход Овечкина взорвал цены на билеты на матчи «Вашингтона». Опубликованы цифры

Билеты на последний домашний матч регулярного чемпионата НХЛ для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина резко подорожали после объявления хоккеиста, что сезон-2026/2027 станет для него последним в лиге.

Как сообщает USA Today, минимальная стоимость доступного билета на матч «Вашингтона» с «Питтсбург Пингвинз» 4 апреля 2027 года составляла $ 822 по состоянию на понедельник. В нижнем ярусе арены цены ещё выше: билеты в секторе 117 продавались минимум за $ 1307. При этом до игры остаётся около шести месяцев.

По данным представителя TickPick Кайла Зорна, если билеты стоимостью более $ 800 действительно будут проданы, это станет рекордно высокой ценой на матч регулярного чемпионата НХЛ. Такой билет окажется дороже самого дешёвого входного билета на пятый матч финала Кубка Стэнли прошлого сезона.

Матч с «Питтсбургом» станет последним домашним выступлением Овечкина в регулярном чемпионате. В нём 41-летний россиянин вновь встретится со своим давним соперником Сидни Кросби. В прошлом сезоне команды также завершали регулярную программу очной встречей в Вашингтоне — 12 апреля Овечкин и Кросби приняли участие в стартовом вбрасывании.

При этом ажиотаж вокруг Овечкина повлиял и на стоимость билетов на выездные матчи «Вашингтона». По данным Ticket Data, цены на все 40 оставшихся гостевых игр «Кэпиталз» после объявления россиянина выросли в среднем на 63%.

В том числе минимальная стоимость билета на заключительный матч регулярного чемпионата «Вашингтона» с «Филадельфией» 10 апреля 2027 года сейчас составляет $ 346.