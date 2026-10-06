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Овечкин рассказал, чего ждёт от своего последнего сезона в НХЛ

Овечкин рассказал, чего ждёт от своего последнего сезона в НХЛ
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, чего ждёт от своего последнего сезона в НХЛ. Накануне 41-летний форвард объявил, что этот сезон станет для него последним в лиге.

— Чего ты больше всего ждёшь от своего последнего сезона?
— Просто играть настолько хорошо, насколько могу, наслаждаться и получать удовольствие, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

В сезоне-2017/2018 Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли.

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