Овечкин назвал три ключевые вещи, по которым он будет скучать после завершения карьеры

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, по чему будет скучать больше всего после того как завершит карьеру в НХЛ. Накануне 41-летний форвард объявил, что этот сезон станет для него последним в лиге.

— По чему ты будешь скучать сильнее всего?

— По ребятам, по атмосфере и, конечно же, по самой игре, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. На счету хоккеиста 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

В сезоне 2017/2018 Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли.