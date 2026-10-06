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Овечкин назвал три ключевые вещи, по которым он будет скучать после завершения карьеры

Овечкин назвал три ключевые вещи, по которым он будет скучать после завершения карьеры
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, по чему будет скучать больше всего после того как завершит карьеру в НХЛ. Накануне 41-летний форвард объявил, что этот сезон станет для него последним в лиге.

— По чему ты будешь скучать сильнее всего?
— По ребятам, по атмосфере и, конечно же, по самой игре, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. На счету хоккеиста 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

В сезоне 2017/2018 Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли.

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