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6 октября главные новости спорта, футбол, Лига Наций, хоккей, НХЛ, КХЛ, результаты, теннис, WTA

Камбэк Франции в матче с Бельгией, Андреева разгромила Снигур в Пекине. Главное к утру
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Сборная Франции разгромила Бельгию в матче 4-го тура Лиги наций, Мирра Андреева разгромила Дарью Снигур и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине, форвард Никита Кучеров установил рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Франции разгромила Бельгию в матче 4-го тура Лиги наций, у Олисе — дубль.
  2. Мирра Андреева разгромила Дарью Снигур и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине.
  3. Никита Кучеров установил рекорд «Тампы»
  4. Сборная Италии обыграла команду Турции в 4-м туре Лиги наций УЕФА.
  5. «Локомотив» всухую победил «Ак Барс» в матче КХЛ.
  6. ЦСКА продлил победную серию до девяти матчей, обыграв «Салават Юлаев».
  7. «Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» в серии буллитов.
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