Камбэк Франции в матче с Бельгией, Андреева разгромила Снигур в Пекине. Главное к утру

Сборная Франции разгромила Бельгию в матче 4-го тура Лиги наций, Мирра Андреева разгромила Дарью Снигур и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине, форвард Никита Кучеров установил рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».