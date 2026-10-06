Камбэк Франции в матче с Бельгией, Андреева разгромила Снигур в Пекине. Главное к утру
Сборная Франции разгромила Бельгию в матче 4-го тура Лиги наций, Мирра Андреева разгромила Дарью Снигур и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине, форвард Никита Кучеров установил рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Франции разгромила Бельгию в матче 4-го тура Лиги наций, у Олисе — дубль.
- Мирра Андреева разгромила Дарью Снигур и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине.
- Никита Кучеров установил рекорд «Тампы»
- Сборная Италии обыграла команду Турции в 4-м туре Лиги наций УЕФА.
- «Локомотив» всухую победил «Ак Барс» в матче КХЛ.
- ЦСКА продлил победную серию до девяти матчей, обыграв «Салават Юлаев».
- «Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» в серии буллитов.
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