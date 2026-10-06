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Кучеров вышел на третье место среди действующих игроков НХЛ по проценту матчей с 2+ очками

Кучеров вышел на третье место среди действующих игроков НХЛ по проценту матчей с 2+ очками
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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» записал на свой счёт две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров вышел на третье место среди действующих игроков НХЛ по проценту матчей с двумя и более очками (319/882, 36,2%). На второй строчке — Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (517/1423, 36,3%). Лидером является капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (375/797, 47%).

В матче Национальной хоккейной лиги «Тампа» принимала «Филадельфию». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

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