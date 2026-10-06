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Автомобилист — Авангард: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 6 октября 2026

«Автомобилист» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 6 октября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Автомобилист» примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Автомобилист» находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 12 очками после 12 матчей. «Авангард» располагается на 10-й строчке Востока, набрав 10 очков в 10 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-о