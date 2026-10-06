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Трактор — Амур: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 6 октября 2026

«Трактор» — «Амур»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 6 октября, в Челябинске пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и хабаровским «Амуром». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2026, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» с 10 очками после 10 проведённых матчей располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» занимает седьмое место в таблице Востока с 11 очками после 11 игр.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.