«Трактор» — «Амур»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 октября, в Челябинске пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и хабаровским «Амуром». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2026, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» с 10 очками после 10 проведённых матчей располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» занимает седьмое место в таблице Востока с 11 очками после 11 игр.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.