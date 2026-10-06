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СКА — Северсталь: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 6 октября 2026

СКА — «Северсталь»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 6 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА примет череповецкую «Северсталь». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «KHL Prime» и «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2026, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

СКА в текущем сезоне провёл 10 матчей, в которых набрал 16 очков. Армейская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» располагается на восьмой строчке в таблице Запада с 12 очками в активе.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф прой