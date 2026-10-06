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«Он сделал всё для российского спорта». Подколзин — о заявлении Овечкина

«Он сделал всё для российского спорта». Подколзин — о заявлении Овечкина
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Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, который ранее объявил, что проведёт свой последний сезон в Национальной хоккейной лиге.

«Мне посчастливилось играть в одно время с ним, играть против него и наконец-то встретиться с ним. Думаю, для каждого ребёнка моего поколения он был кумиром, для меня было честью играть против него.

Надеюсь пожать ему руку, просто обнять его и сказать спасибо, потому что он сделал всё для российского спорта», — приводит слова Подколзина журналист Джансон Дуэнч на своей странице в социальной сети Х.

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