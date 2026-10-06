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Сколько голов забьёт Александр Овечкин в последнем сезоне в карьере в НХЛ?

Сколько голов забьёт Александр Овечкин в последнем сезоне в карьере в НХЛ?
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Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вчера, 5 октября, объявил, что нынешний сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Овечкин заявил: «Это будет мой последний год. Это грустно, но что есть, то есть».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Сколько голов забьёт Александр Овечкин в последнем сезоне в карьере в НХЛ?» В текущем сезоне Овечкин провёл две игры, где отдал одну результативную передачу.

Александр Овечкин Подробнее

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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